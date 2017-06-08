В Раде объяснили, почему Киев не провел референдум по НАТО в 2014 году

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутат партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко рассказала, почему на Украине не проводился референдум о членстве в НАТО в 2014 году. Об этом политик написала в Facebook.
"Что касается референдума по НАТО в 2014 году, то это был бы не просто фальстарт, а катастрофа, которая навсегда бы перекрыла нам путь в альянс", — подчеркнула она.
Геращенко также добавила, что Украина будет действовать по примеру стран восточной Европы. В частности, референдум проведут, "если в этом будет необходимость", накануне вступления в НАТО.