В Раде объяснили, почему Киев не провел референдум по НАТО в 2014 году

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутат партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко рассказала, почему на Украине не проводился референдум о членстве в НАТО в 2014 году. Об этом политик написала в Facebook.

Как призналась Геращенко, в тот год все социологические опросы показывали, что идея евроатлантической интеграции не имела 50% поддержки среди населения. В связи с этим власти не хотели давать оппонентам внутри страны и в самом альянсе "железобетонный козырь" против вступления Украины в НАТО. По словам депутата, голосование показало бы, что общество и народ страны против такого развития событий.

"Что касается референдума по НАТО в 2014 году, то это был бы не просто фальстарт, а катастрофа, которая навсегда бы перекрыла нам путь в альянс", — подчеркнула она.

Геращенко также добавила, что Украина будет действовать по примеру стран восточной Европы. В частности, референдум проведут, "если в этом будет необходимость", накануне вступления в НАТО.