В ГД призвали ОБСЕ остановить "размораживание" конфликта в Приднестровье

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Госдуме призывают украинские власти, правительство Молдавии, ПА ОБСЕ дать возможность реализовать миротворческие инициативы и остановить действия по размораживанию конфликта в Приднестровье, ведущие к гуманитарной катастрофе в регионе, говорится в проекте рекомендаций участников "круглого стола" в Госдуме.

Тема "круглого стола" — "Влияние Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья". В мероприятии принимают участие депутаты Госдумы, а также лидер молдавских социалистов Зинаида Гречаный, председатель Верховного совета Приднестровья Александр Щерба.

"Участники "круглого стола" обращаются к органам государственной власти Украины, правительству и парламенту республики Молдова, ПА ОБСЕ с призывом дать возможность реализовать миротворческие инициативы президента республики Молдовы и главы Приднестровья, остановить действия по размораживанию конфликта, ведущие к гуманитарной катастрофе в регионе", — говорится в проекте рекомендаций.

Также в документе звучит призыв отменить или приостановить реализацию решения о совместном молдавско-украинском таможенном и пограничном контроле на приднестровско-украинском участке границы ввиду прямого нарушения договоренностей переговорного процесса, игнорирования позиции Приднестровья, блокирования обсуждения данной проблемы в формате "5+2".

Кроме того, участники "круглого стола" призывают обеспечить полноценную работу пограничного железнодорожного перехода "Слободка-Колбасна", в том числе для провоза ГСМ (нефтепродуктов), а также согласование на основе ранее представленных Приднестровьем предложений оптимального механизма импортов грузов для внутреннего потребления Приднестровья, говорится в документе.

В проекте рекомендаций также содержится ряд предложений к правительству Молдавии, в том числе принять меры по прекращению политически мотивированного уголовного преследования в отношении представителей органов власти и обычных граждан Молдавии и Приднестровья и снять банковскую блокаду Приднестровья.