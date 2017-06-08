В США мужа вице-президента NBC Universal подозревают в убийстве дочери

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власти США предъявили американцу Нилу Уайту обвинения в убийстве своей семилетней дочери, опеку над которой он делил с женой — вице-президентом под подбору персонала американской вещательной компании NBC Universal Мишель Хорд-Уайт, сообщает телеканал Fox News.

Правоохранители сообщили, что причина смерти девочки будет определена позже судмедэкспертами, однако они полагают, что она была задушена. Сообщается, что первой девочку обнаружила ее няня Тонелль Мэхон. Ребенок был найден мертвым в своей кровати.

Телеканал WABC приводит слова няни. Она забеспокоилась, получив во вторник сообщение от Уайта о том, что Габриэль плохо себя чувствует и останется дома. Это показалось женщине подозрительным, поскольку мама девочки не предупреждала об этом. Придя домой, Мэхон застала Уайта в спальне Габриэль. Он сказал, что его дочь отдыхает.

Полиция города Нью-Рошел в штате Нью-Йорк не обнаружила на месте никаких свидетельств борьбы и заявила, что пока не может определить время смерти ребенка. По данным WABC, правоохранители прибыли в дом Уайта по вызову во вторник, получив данные о том, что мужчина страдает от кровотечения. Там они обнаружили и убитую девочку. В среду полиция сообщила о задержании 47-летнего мужчины и о предъявлении ему обвинений в убийстве второй степени.

Отмечается, что Мишель Хорд-Уайт и ее муж Нил подали на развод в апреле, впоследствии жили отдельно и делили совместную опеку над Габриэль.