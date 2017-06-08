Во Франции во время парламентских выборов усилят меры безопасности

ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Около 50 тысяч полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на парламентских выборах во Франции, первый тур которых пройдет в воскресенье, говорится в коммюнике МВД страны.

"Для того, чтобы гарантировать хорошее проведение парламентских выборов 11 и 18 июня, глава МВД Франции Жерар Коллон решил возобновить меры безопасности, которые предпринимались в связи с выборами президента", — говорится в документе.

В ведомстве отмечают, что полицейские руководители получили необходимые указания на этот счет еще 5 июня.

"В общей сложности 50 тысяч полицейских и жандармов, к которым также добавляются военнослужащие операции Sentinelle, будут привлечены для обеспечения безопасности на почти 67 тысячах избирательных участков", — сообщают в МВД.

Sentinelle — спецоперация по обеспечению безопасности, проводится во Франции в рамках режима ЧП, который был введен по инициативе Франсуа Олланда, занимавшего тогда пост президента страны, после терактов 13 ноября 2015 года в Париже и неоднократно продлевался.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура 11 и 18 июня.