Устроившие атаки в Тегеране занимались террористической деятельностью в САР

ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. Арестованные иранскими силовиками террористы, осуществившие теракты в Тегеране в среду, ранее занимались террористической деятельностью в сирийской Ракке и иракском Мосуле, где действует террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявило министерство безопасности Ирана.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.

"Пятеро арестованных террористов уехали ранее из Ирана и занимались терроризмом в Ракке и Мосуле. В прошлом году они вернулись в страну под руководством главаря, именующего себя Абу Аиша, чтобы осуществить теракты в святых местах Ирана", — говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Силы безопасности ликвидировали Абу Аишу, остальные, испугавшись, уехали из Ирана. Затем часть их вернулась и осуществила вчерашние атаки", — заявляет министерство.

Также была задержана женщина, которая помогала террористам. "Она оказывала помощь другим, направляла их на задания после начала нападений", — заявил агентству Mehr член комитета по нацбезопасности парламента Ирана Мохаммад Джавад Джамлати. По его словам, задержанная — из южных регионов страны.

При этом власти так и не сообщили точное число подозреваемых.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>