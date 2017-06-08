Устроившие атаки в Тегеране занимались террористической деятельностью в САР

ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. Арестованные иранскими силовиками террористы, осуществившие теракты в Тегеране в среду, ранее занимались террористической деятельностью в сирийской Ракке и иракском Мосуле, где действует террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявило министерство безопасности Ирана.
"Пятеро арестованных террористов уехали ранее из Ирана и занимались терроризмом в Ракке и Мосуле. В прошлом году они вернулись в страну под руководством главаря, именующего себя Абу Аиша, чтобы осуществить теракты в святых местах Ирана", — говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Силы безопасности ликвидировали Абу Аишу, остальные, испугавшись, уехали из Ирана. Затем часть их вернулась и осуществила вчерашние атаки", — заявляет министерство.
Также была задержана женщина, которая помогала террористам. "Она оказывала помощь другим, направляла их на задания после начала нападений", — заявил агентству Mehr член комитета по нацбезопасности парламента Ирана Мохаммад Джавад Джамлати. По его словам, задержанная — из южных регионов страны.
При этом власти так и не сообщили точное число подозреваемых.
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