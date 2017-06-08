Польша ожидает от Еврокомиссии более четкой позиции по "Северному потоку-2"

ВАРШАВА, 8 июн — РИА Новости. Польша ожидает от Европейской комиссии более четкой позиции по проекту газопровода "Северный поток-2", заявил заместитель министра иностранных дел страны Конрад Шиманьский.

Премьер-министр Польши Беата Шидло в четверг направляется в Данию, где газовый вопрос будет одной из основных тем переговоров. По словам, Шиманьского, "проект Baltic Pipe, как и "Северный поток-2", будет предметом интенсивных переговоров Беаты Шилдо с премьером Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном".

Как заявил замминистра в интервью агентству PAP, Польша не имеет "далеко идущих ожиданий" в вопросе поддержки Евросоюзом проекта Baltic Pipe. При этом Шиманьский отметил, что и Польша, и Дания ожидают от ЕК "безусловно, более явной" позиции в отношении проектов, которые "совершенно не вписываются в действия, планы и заявления ЕС", добавив, что к таким проектам относится "Северный поток-2".

Среди вопросов, которые связывают Польшу и Данию, замминистра назвал планы по развитию газовой инфраструктуры на Балтике, в том числе реализации польско-датско-норвежского проекта газопровода Baltic Pipe, который, по его оценке, "может быть еще одним окном в мир польской газовой системы". "Таким образом, мы можем реально привести к диверсификации поставок газа, в частности, газа нероссийского на наш рынок, который все еще слишком сильно зависит от этого поставщика", — добавил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".