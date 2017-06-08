В российском МИД назвали выборы в Британии ее внутренним делом

Мужчина с собакой возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Великобритании. 8 июня 2017

Мужчина с собакой возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Великобритании. 8 июня 2017

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Парламентские выборы в Великобритании — это внутренний вопрос страны, Москва не может иметь в связи с этим ни положительных, ни отрицательных ожиданий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это внутренний вопрос Великобритании, поэтому у нас не может быть ожиданий положительных или отрицательных. Мы исходи из того, что это важная веха внутриполитической жизни этой страны", — сказала Захарова на брифинге для журналистов.

Участки для голосования на выборах в парламент Великобритании открылись в четверг в 07.00 (09.00 мск). Основная интрига выборов – сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

Голосование продлится до 22.00 местного времени (00.00 мск). Сразу после этого будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу 9 июня.

По итогам выборов определится состав кабинета министров и будет сформирована палата общин парламента. В настоящее время соцопросы показывают, что Консервативная партия лидирует в политических предпочтениях избирателей лишь с небольшим преимуществом.

Как ожидается, избранные парламентарии будут приведены к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня после официальной церемонии с участием королевы.