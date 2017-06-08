В российском МИД назвали выборы в Британии ее внутренним делом

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Парламентские выборы в Великобритании — это внутренний вопрос страны, Москва не может иметь в связи с этим ни положительных, ни отрицательных ожиданий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Участки для голосования на выборах в парламент Великобритании открылись в четверг в 07.00 (09.00 мск). Основная интрига выборов – сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.
Голосование продлится до 22.00 местного времени (00.00 мск). Сразу после этого будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу 9 июня.
Как ожидается, избранные парламентарии будут приведены к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня после официальной церемонии с участием королевы.