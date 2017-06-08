Лидер британской оппозиции Корбин проголосовал на выборах в парламент

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин в четверг проголосовал на внеочередных парламентских выборах, передает телеканал Sky News.
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в четверг в 07.00 (09.00 мск).
Основная интрига выборов – сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.
По итогам выборов определится состав кабинета министров и будет сформирована палата общин парламента. В настоящее время соцопросы показывают, что Консервативная партия лидирует с 42% против 35% у Лейбористской партии. Таким образом, шансы консерваторов увеличить свое представительство в парламенте возрастают.
Как ожидается, избранные парламентарии будут приведены к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня после официальной церемонии с участием королевы.