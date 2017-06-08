Лидер британской оппозиции Корбин проголосовал на выборах в парламент

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин в четверг проголосовал на внеочередных парламентских выборах, передает телеканал Sky News.

Корбин, который и сам является кандидатом в парламентарии, голосовал в своем округе Излингтон на севере Лондона. Результаты по его округу, как ожидается, будут оглашены в 02.30 ночи (04.30 мск).

Участки для голосования на выборах в парламент открылись в четверг в 07.00 (09.00 мск).

Основная интрига выборов – сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

Голосование продлится до 22.00 местного времени (00.00 мск). Сразу после этого будут опубликованы данные exit-polls и начнется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Окончательные данные об исходе голосования будут оглашены в пятницу, 9 июня.

По итогам выборов определится состав кабинета министров и будет сформирована палата общин парламента. В настоящее время соцопросы показывают, что Консервативная партия лидирует с 42% против 35% у Лейбористской партии. Таким образом, шансы консерваторов увеличить свое представительство в парламенте возрастают.

Как ожидается, избранные парламентарии будут приведены к присяге 13 июня, а к работе парламент приступит 19 июня после официальной церемонии с участием королевы.