Посол Филиппин рассказал о планах по закупке российского вооружения

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Филиппины до конца 2017 года могут заключить ряд сделок с Россией по поставкам вооружений, заявил в четверг посол республики в РФ Карлос Соррета.

"Я думаю, что еще до конца текущего года будут проведены ряд сделок (с РФ — ред.)", — сказал Соррета на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял в интервью российским СМИ, что Манила заинтересована в поставках из РФ стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов.

При этом, по словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, по состоянию на конец мая 2017 года конкретных переговоров об оружейных поставках между Москвой и Манилой не велось.