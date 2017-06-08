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Политолог оценил, чем грозит Трампу выступление экс-директора ФБР в сенате

11:1508.06.2017
(обновлено: 11:21 08.06.2017)
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© REUTERS / Joshua RobertsЭкс-директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фотоЭкс-директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
© REUTERS / Joshua Roberts

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Показания экс-директора ФБР Джеймса Коми на предстоящих слушаниях в Сенате будут носить преимущественно пропагандистский и не подкрепленный фактами характер, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев. Тем не менее, полагает эксперт, его заявлений может оказаться достаточно для того, чтобы инициировать кампанию по отстранению от власти действующего президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
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Восьмого июня Коми, уволенный Трампом в мае, должен выступить на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Как следует из опубликованной в среду речи, Коми подтверждает конгрессу США, что глава государства в январе просил его о лояльности на частном приеме. Экс-глава ФБР также заявляет, что ведомство не проводило расследование лично в отношении Трампа, однако президент США предлагал ему прекратить "российское" расследование и закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Я думаю, что выступление будет на этом слушании пропагандистским и мало чем-то обоснованным — но этого хватит для того, чтобы его подхватил ряд очень ангажированных конгрессменов и сенаторов США, и те развернули кампанию за отстранение от должности президента США", — прокомментировал Суздальцев.

Президент США Дональд Трамп. 18 мая 2017 года
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Эксперт полагает, что предстоящее выступление Коми в сенате запланировано именно "как старт кампании по импичменту президента Трампа". "Но удастся ли это сделать? Сложно сказать. Некоторые утечки, попавшие в информационное пространство США и западного мира, говорят о том, что это — спланированная акция", — заявил Суздальцев.

"Учитывая очень специфичные традиции информационных войн и информационного пространства США — традиции нагнетания ситуации в политической жизни США, в политическом истеблишменте, есть ощущение, что большая часть доводов Коми на слушаниях будет носить пропагандистский, необоснованный характер", — добавил эксперт.

Президент США Дональд Трамп в штате Пенсильвания, США. Архивное фото
© REUTERS / Carlo Allegri
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По мнению аналитика, каких-либо доказательств со стороны Коми "с бумагами и документами в руках ожидать не стоит".

"Как ни странно, именно такие, зачастую голословные обвинения играют очень большую роль в США, — подчеркнул Суздальцев. — Пример у нас на глазах: заявление о якобы причастности РФ к вмешательству в американскую избирательную кампанию 2016 года. Оно составлено исключительно на основе умозаключений, странных выводов и тому подобного. Другой пример — вердикт Нидерландов по поводу сбитого Boeing 777 на Донбассе, основная часть которого представляет собой обобщение материала, изложенного в интернете".

Собеседник напомнил, что отсутствие доказательств тогда не помешало одной из сторон обвинить в катастрофе целую страну. "Это олигархический мир, где решают не доводы, а тот, кто имеет доступы к СМИ. Для США это характерно", — заключил Суздальцев.

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