Узник Гуантанамо подал иск на создателей программы пыток для ЦРУ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Адвокаты узника военной тюрьмы в Гуанатанамо подали иск против создателей программы пыток для ЦРУ, говорится в сообщении на сайте международной правозащитной организации Reprieve.
Дело о размещении на территории Польши секретного американского центра польская прокуратура расследует с 2008 года. В этой тюрьме сотрудники ЦРУ пытками добивались показаний у подозреваемых в терроризме. В деле есть один обвиняемый. По данным польских СМИ, это бывший глава разведки Збигнев Сементковский.