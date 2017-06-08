Узник Гуантанамо подал иск на создателей программы пыток для ЦРУ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Адвокаты узника военной тюрьмы в Гуанатанамо подали иск против создателей программы пыток для ЦРУ, говорится в сообщении на сайте международной правозащитной организации Reprieve.

Как говорится в сообщении, подозреваемый в терроризме гражданин Саудовской Аравии Абу Зубайдах подал иск на двух психологов ЦРУ Джеймса Митчелла и Брюса Йессена. В исковом заявлении содержится требование о том, что Митчелл и Йессен должны предоставить имеющуюся у них информацию, касающуюся жестоких методов допроса Зубайдаха на одном из объектов ЦРУ в Польше.

Дело о размещении на территории Польши секретного американского центра польская прокуратура расследует с 2008 года. В этой тюрьме сотрудники ЦРУ пытками добивались показаний у подозреваемых в терроризме. В деле есть один обвиняемый. По данным польских СМИ, это бывший глава разведки Збигнев Сементковский.