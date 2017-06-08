В Китае скончалась одна из старейших в мире самок большой панды

ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Одна из старейших в мире самок большой панды по кличке Сусу скончалась на прошлой неделе в исследовательском центре города Чэнду китайской провинции Сычуань, пишет портал China News.

Сусу была настоящим долгожителем, в этом году ей исполнилось 34 года, и если ее возраст перевести в годы жизни человека, то самке большой панды было более 100 лет.

Она находилась в неволе с 1986 года, когда люди нашли ее раненой в дикой природе и после оказания экстренной помощи поместили в зоопарк города Чэнду. Специалистам удалось выходить животное, но из-за ранения она ослепла на один глаз.

В последние годы состояние Сусу постоянно ухудшалось, стали появляться симптомы сердечной недостаточности, повысилось кровяное давление, а также ухудшилась работа печени.

Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которых является центральный Китай. Большая панда является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".