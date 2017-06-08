СМИ: замгоссекретаря США Шеннон планирует встретиться с Рябковым

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон планирует встретиться с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым 23 июня, сообщил в среду телеканал ABC.

"Высокопоставленный представитель госдепартамента отправляется в Россию 23 июня для встречи со своим российским коллегой в рамках продолжающегося диалога по устранению "раздражителей" в отношениях между двумя странами", — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что "Шеннон и Рябков встретятся на фоне сообщений, что администрация США рассматривает возможность возвращения России доступа к двум дипломатическим комплексам в США".

При этом указывается, что "госдепартамента отказался подтвердить точность этих сообщений". Приводятся также слова старшего советника госсекретаря США Роберта Хэммонда о том, что "США и Россия не достигли соглашений". Он отметил, что "встреча будет посвящена устранению списка мелких разногласий между двумя странами".