Райан назвал неподобающими просьбы Трампа к директору ФБР о лояльности

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан назвал в среду неподобающими просьбы президента Дональда Трампа к директору ФБР о лояльности.

В эфире телеканала MSNBC ведущая спросила Райана, считает ли он подобающим, то, что президент США Дональд Трамп просил директора ФБР Джеймса Коми о лояльности. "Я не считаю это подобающим", — сказал спикер. Он выразил уверенность в том, что речь об этом пойдет на слушаниях в сенатском комитете по разведке, где Коми будет выступать в четверг.

Спикер назвал "критически важным то, что директор ФБР должен быть независимым". Коми он назвал "очень независимым парнем".

Сославшись на занятость, Райан признался, что не читал вступительное слово Коми, которое было опубликовано в среду в преддверии слушаний. "Но на основе того, что мне сообщили, я могу сказать, что во многом он говорит о том, что уже сообщалось, но в гораздо более серьезных деталях и красках", — отметил Райан.

Восьмого июня Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом в мае, должен выступить на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Как следует из опубликованной в среду речи, Коми подтверждает конгрессу США, что президент Дональд Трамп в январе просил его о лояльности на частном приеме. Экс-глава ФБР также заявляет, что ведомство не проводило расследование лично в отношении Трампа, однако президент США предлагал ему прекратить "российское" расследование и закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.