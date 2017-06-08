В Испании полицейский погиб, преследуя контрабандиста

ЛА-ЛИНЕА-ДЕ-ЛА-КОНСЕПСЬОН (ИСПАНИЯ), 8 июн — РИА Новости, Елена Шестернина. Сотрудник местной полиции города Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон на границе с Гибралтаром погиб, преследуя контрабандиста, сообщил РИА Новости глава ассоциации по борьбе с наркотиками "Альтернатива" Пако Мена.

По его словам, 28-летний полицейский погиб, когда преследовал контрабандиста табачных изделий. У него остались жена и двое детей.

Преступник, пытавшийся скрыться на мотоцикле, задавил полицейского.

Ла-Линеа, испанский город в непосредственной близости от Гибралтара — один из основных пунктов переправки в Европу наркотиков из Марокко и контрабандных табачных изделий из Гибралтара. В последнее время здесь регулярно происходят нападения на сотрудников полиции и гражданской гвардии. Последний инцидент произошел на прошлой неделе, когда внедорожник врезался в патрульную машину, которая преследовала автомобиль, где могли находиться наркотики.

"В последнее время регулярно происходят нападения, различного рода насильственные действия в отношении стражей правопорядка. Причина такой ситуации в нехватке средств и недостаточном количестве сотрудников полиции и гражданской гвардии", — заявил Мена.

По данным национальной полиции, в Ла-Линеа существуют около 30 преступных организаций, которые занимаются контрабандой наркотиков и табачных изделий, их оборот около 325 миллионов евро в год.