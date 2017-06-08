Трамп чувствует себя уверенно в свете выступления Коми в сенате

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп чувствует себя уверенно в преддверии намеченного на четверг выступления в сенате бывшего директора ФБР Джеймса Коми, заявил адвокат главы государства Марк Касовиц.
"Президент чувствует себя полностью вне подозрений. Он намерен продолжать движение вперед по реализации своей повестки дня", — сказал юрист.
В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".