Трамп чувствует себя уверенно в свете выступления Коми в сенате

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп чувствует себя уверенно в преддверии намеченного на четверг выступления в сенате бывшего директора ФБР Джеймса Коми, заявил адвокат главы государства Марк Касовиц.

8 июня Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом в мае, должен выступить на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Как следует из опубликованной в среду речи, Коми подтверждает конгрессу США, что президент Дональд Трамп в январе просил его о лояльности на частном приеме. Экс-глава ФБР также заявляет, что ведомство не проводило расследование лично в отношении Трампа, однако президент США предлагал ему прекратить "российское" расследование и закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Президент чувствует себя полностью вне подозрений. Он намерен продолжать движение вперед по реализации своей повестки дня", — сказал юрист.

По его словам, "президент признателен, что господин Коми наконец-то публично подтвердил сделанные им в частном порядке заявления о том, что глава государства не находится под расследованием в рамках какого-либо российского дела".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".