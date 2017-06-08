Опрос показал позиции британских партий накануне выборов

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

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