МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Телеканал RT сообщил, что полиция Тегерана освободила журналистов RT Arabic, задержанных во время съемок, они продолжают работу без каких-либо препятствий.

"Отмечается, что после необходимых проверок и установления личностей "журналисты продолжили свою работу без каких-либо препятствий", — сообщается на сайте телеканала.

Ранее сообщалось, что журналистов RT Arabic задержала полиция Тегерана во время съемок в районе иранского парламента.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. В результате терактов погибли 12 и пострадали 42 человека.