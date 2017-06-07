Число жертв перестрелки в мексиканской тюрьме возросло до семи человек

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Число погибших в результате перестрелки в тюрьме мексиканского города Сьюдад-Виктория в штате Тамаулипас возросло до семи человек, еще 13 получили ранения, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о четырех жертвах и шести раненых.

Как сообщают местные власти, среди жертв есть трое полицейских. Ранее сообщалось о двух убитых полицейских.

Перестрелка с заключенными, оказавшимися вооруженными, продолжалась в течение примерно двух часов. По предварительной информации, внутри тюрьмы произошла попытка бунта. Здание оцеплено полицией и войсками, рядом с тюрьмой находятся родственники заключенных, переживающие за их судьбу.