В Айдахо женщина во время уборки сарая нашла снаряд времен Второй мировой

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американка из штата Айдахо при уборке мусора в сарае своих родителей обнаружила нацистскую бомбу времен Второй мировой войны.

Как, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, Дайана Лэнда без труда опознала исторический артефакт, благодаря нацистской символике и 1938 году, выгравированному на торце снаряда.

Родители женщины проживают в своем доме уже 25 лет, но крайне редко использовали сарай, порядок в котором решили навести лишь в последние дни. Они заявляют, что ничего не знали о хранящемся там боеприпасе.

Женщина планировала сохранить находку на память, однако по совету знакомых обратилась к военным специалистам, которые заявили о нестабильном состоянии 37-миллиметрового снаряда, который в итоге был уничтожен.