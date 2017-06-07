В НАТО прокомментировали перехват B-52 российским истребителем над Балтикой

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Перехват натовского бомбардировщика B-52 российским Су-27 происходил в международных водах и был рутинной операцией, осуществленной профессионально, заявил в среду командующий Шестым флотом ВМС США и ударных сил НАТО вице-адмирал Кристофера Грэйди.

"Бомбардировщики находятся в этом регионе в рамках рутинной операции по взаимодействию с нашими партнерами. То, что бомбардировщик (накануне) был перехвачен российским истребителем, в этом нет ничего необычного. Это было ожидаемо, перехват произошел в международных водах и был осуществлен очень профессионально. Мы все взаимодействием в международных водах и в небе, и мы ожидаем, что все участники процесса будут делать это в соответствии с международными нормами, и русские поступили подобным образом", — сказал Грейди журналистам в ходе телефонного брифинга.

Ранее Минобороны России РФ сообщило, что в воздух поднимался истребитель Су-27 для перехвата американского B-52 над Балтикой, который сопровождал его до удаления от границ РФ, а затем вернулся на свой аэродром.