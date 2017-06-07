В Венесуэле заявили, что не хотят применять жестких мер к манифестантам

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Венесуэлы не намерено предпринимать жесткие меры в отношении манифестантов, потому что подобные действия могут привести к гражданской войне, заявил посол Венесуэлы в России Карлос Фариа.

"Манифестации перешли свой предел и их уже можно охарактеризовать как террористические атаки… Но мы не хотим такого же сценария развития событий, как в Сирии. Мы не хотим принимать жёстких мер, потому что это будет грозить началом гражданской войны", — сказал посол на пресс-конференции в Москве.

В Венесуэле продолжается политический и экономический кризис. С начала апреля в стране идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.