Глава нацразведки США призвал разрешить слежку за рубежом за иностранцами

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс призвал конгресс принять законопроект, позволяющий бессрочное использование разведсообществами 702-1 статьи закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб (FISA), которая предполагает слежку за иностранцами за рубежом.

Статья 702 федерального закона США Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостоянию киберугрозам.

По словам директора Агентства национальной безопасности США Майка Роджерса, без действия данной статьи было невозможно "воссоздать уровень понимания о влиянии РФ на выборы".

По словам Коутса, "702-я статья очень важная для нашей миссии, это не только защищает жизни американцев, но и жизни наших союзников и друзей по всему миру". Он отметил, что благодаря данной статье удалось достичь больших успехов, но они "высоко секретные". Он пояснил, что целью разрешения использования данной статьи является предоставление разведсообществу США преимущества для предотвращения, в частности, террористических атак.

"Я призываю конгресс одобрить этот законопроект как можно скорее", — сказал директор нацразведки США.

Спецслужбы США обвиняют РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".