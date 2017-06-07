Родные испанца, пропавшего после теракта в Лондоне, подтвердили его гибель

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

МАДРИД, 7 июн — РИА Новости, Сергей Сарымов. Сестра испанца Игнасио Эчеверриа подтвердила факт гибели ее брата в результате теракта, произошедшего в Лондоне в прошлые выходные, об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Игнасио не выжил в момент теракта. Спасибо всем, кто помогал (в поисках Игнасио) и выражал поддержку. Мы знаем, что скорбим не в одиночестве", — написала его сестра Ана на своей странице.

Она также выразила надежду, что "британские власти разрешат ей увидеть его тело".

Испанские власти также подтвердили факт гибели испанского гражданина и выразили свои соболезнования родным и близким Эчеверриа. В официальном заявлении отмечается, что случившееся "является напоминанием о необходимости оставаться едиными в борьбе с терроризмом".

В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.