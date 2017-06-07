Грызлов: оговоренная в "Минске" амнистия три года ждет подписания

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (242)

МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Прописанная в минских соглашениях по Донбассу амнистия три года ждет подписания со стороны Киева, заявил журналистам по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине полпред РФ на переговорах Борис Грызлов.

По его словам, конфликт в Донбассе требует политических решений, военными и силовыми методами его не разрешить. Как отметил Грызлов, народ Донбасса нуждается в гарантиях от репрессий и арестов, в гарантиях безопасности, языковых и религиозных прав, прав на самоуправление и свободное развитие культуры, а также беспрепятственного поддержания экономических и человеческих связей с Россией.

"Прописанная в минских соглашениях амнистия почти три года ждет подписания", — сказал полпред РФ.