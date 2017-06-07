Представитель НАТО ожидает участия наблюдателей из России в учениях Baltops

Военнослужащие Черногории и США во время совместных учений

Военнослужащие Черногории и США во время совместных учений

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представитель НАТО заявил, что ожидал бы присутствия российских наблюдателей на начавшихся в Польше ежегодных военных учениях Baltic Operations (Baltops).

"Да, это то, чего я ожидал бы (на этих учениях — ред.)", — сказал он в ходе телефонного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Учения продлятся до 16 июня и завершатся в Киле (Германия). Их организатором является командование морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces НАТО — STRIKFORNATO). Целью учений является демонстрация военно-морской составляющей НАТО в районе Балтийского моря. Морские учения Baltops проводятся с 1972 года.