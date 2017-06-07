Британские спецслужбы назвали главные угрозы накануне парламентских выборов

ЛОНДОН, 7 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Попытки иностранного вмешательства, зарубежную пропаганду, взломы компьютерных систем и терроризм британские спецслужбы называют основными угрозами для предстоящих в четверг в Соединенном Королевстве парламентских выборов.
Основная интрига досрочных всеобщих выборов в Великобритании – сумеет ли правящая консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить большинство, которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.
Явная угроза
Известно, что в Лондоне вооруженные полицейские будут охранять большинство избирательных участков, однако городская полиция не сообщает подробностей, заверяя, что держит ситуацию под контролем.
"Полиция провела полный анализ необходимых мер (для обеспечения безопасности голосования в Лондоне). В каждом округе разработана своя собственная схема проведения операций. По всему городу будут работать специалисты и мобильные группы реагирования, готовые к развертыванию в случае необходимости", — сообщили РИА Новости в Скотланд-Ярде.
В Национальном управлении по борьбе с терроризмом подтвердили, что меры безопасности в четверг будут усилены по всей стране и, в особенности, в крупных городах, однако также отказались сообщать подробности.
"Меры безопасности на избирательных участках под постоянным вниманием, однако поддерживаются они силами местной полиции", — сказал официальный представитель спецслужбы.
Власти ряда районов страны также сообщили о готовящемся "увеличении полицейского присутствия" в день голосования, заявив о намерении привлечь к охране участков патрули вооруженной полиции.
"После ужасных событий прошлых выходных мы пристально наблюдаем за всеми событиями, предполагающими скопление людей — будь то рынки, площади, набережные. В день выборов мы возьмем под охрану избирательные участки. Мы готовы увеличить количество как вооруженных патрулей, так и патрулей, оснащенных электрошокерами", — рассказал журналистам глава полиции Эссекса Стивен Каванах.
Вооруженная полиция будет охранять участки в Эссексе на юго-востоке страны и Кливленде на северо-востоке Англии.
"Мы знаем, что люди испытывают тревогу, и на неделе перед выборами увеличили количество патрулей… Мы собираемся сделать это (привлечь вооруженные патрули к охране участков) не из-за какой-то конкретной угрозы, мы просто должны сделать все, чтобы в эти трудные времена дать людям уверенность", — говорится в свою очередь в заявлении замглавы полиции Кливленда Джейсона Харвина.
Руководство полиции региона Уэст-Мидландс пообещало увеличить количество патрулей в нескольких районах, "там, где это необходимо".
Администрация Вестминстера — центрального района Лондона — также пообещала гарантировать безопасность жителей при голосовании, подтвердив, что усиленные меры безопасности приняты по всему городу.
"Мы плотно сотрудничаем с полицией и коллегами с тем, чтобы сделать улицы Вестминстера в день выборов настолько безопасными, насколько можно", — говорится в заявлении главы совета района Чарли Паркера.
Всего в Британии в день выборов будет работать 50 тысяч избирательных участков. По данным избирательной комиссии страны, на каждый участок приходится 2,5 тысячи избирателей, а в прошлых парламентских выборах в 2015 году приняли участие 24,5 миллиона избирателей.
Угроза виртуальная
На предстоящих выборах власти намерены активнее пресекать нарушения при голосовании. В частности, в лондонском округе Тауэр-Хамлетс все 75 участков попадут в так называемые "зоны особого контроля" в связи с тем, что с 2012 года в этом округе были получены 224 жалобы на нарушения и мошенничества при голосовании.
Правительство представило специальный перечень мер для обеспечения информационной безопасности на выборах, а спецслужбы заявили, что начали отслеживать обвинения во вмешательстве в выборы извне, активность зарубежной пропаганды и попытки хакеров провести кибератаки. Координатором в этом выступает Национальный центр по обеспечению кибербезопасности, который выпустил многостраничную инструкцию для органов власти и партий.
"В последние годы мы получали сообщения о кибератаках с использованием различных способов (проникновения в компьютерные системы). По большей части это были DDoS-атаки против правительственных сайтов и порталов медиа-компаний. Некоторые совершались, по всей видимости, с целью кражи информации или в попытках помешать публикации результатов выборов или изменить их. Поступали и сообщения о попытках влиять на избирателей и подорвать доверия общественности результатам выборов. Иногда это происходило путем киберактивности", — говорится в инструкции.
"Сообщения правительства США о вредоносной киберактивности во время выборов в прошлом году, также как и недавние заявления о том, что "фейковые новости" могут влиять на настроения общества, привлекли наше внимание. Трудно сказать, кто стоит за кибератаками, но некоторые из них в большой долей вероятности совершаются при поддержке некоторых государств. Другие, возможно, с участием хакеров (некоторые из которых могут работать по найму) или киберпреступников", — отмечается в документе.
В феврале британские политические партии обратились к спецслужбам с просьбой о помощи, апеллируя к сообщениям СМИ о том, что Россия якобы вмешивалась в выборный процесс в США. Тогда глава центра по кибербезопасности Сиран Мартин заверил представителей партий, что его служба возьмет "под охрану" их электронные коммуникации и базы данных.
Британские СМИ с приближением выборов вновь вернулись к теме "российской угрозы", повторяя собственные материалы о якобы вмешательстве РФ в выборы в США и во Франции. Россия отвергла подобные утверждения.
Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.