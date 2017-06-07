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В мире

Британские спецслужбы назвали главные угрозы накануне парламентских выборов

17:2407.06.2017
(обновлено: 17:29 07.06.2017)
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© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне. Архивное фотоВид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham

ЛОНДОН, 7 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Попытки иностранного вмешательства, зарубежную пропаганду, взломы компьютерных систем и терроризм британские спецслужбы называют основными угрозами для предстоящих в четверг в Соединенном Королевстве парламентских выборов.

Основная интрига досрочных всеобщих выборов в Великобритании – сумеет ли правящая консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить большинство, которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.

Явная угроза

Усиление мер безопасности в Лондоне после серии нападений
© REUTERS / Neil Hall
Крупные теракты в Европе в 2015-2017 годах
После серии терактов власти страны заявили о намерении позаботиться о том, чтобы выборы прошли без инцидентов, однако за день до голосования стало понятно, что вооруженная полиция появится не на всех участках, а сам план обеспечения безопасности раскрыт не будет.

Известно, что в Лондоне вооруженные полицейские будут охранять большинство избирательных участков, однако городская полиция не сообщает подробностей, заверяя, что держит ситуацию под контролем.

"Полиция провела полный анализ необходимых мер (для обеспечения безопасности голосования в Лондоне). В каждом округе разработана своя собственная схема проведения операций. По всему городу будут работать специалисты и мобильные группы реагирования, готовые к развертыванию в случае необходимости", — сообщили РИА Новости в Скотланд-Ярде.

В Национальном управлении по борьбе с терроризмом подтвердили, что меры безопасности в четверг будут усилены по всей стране и, в особенности, в крупных городах, однако также отказались сообщать подробности.

"Меры безопасности на избирательных участках под постоянным вниманием, однако поддерживаются они силами местной полиции", — сказал официальный представитель спецслужбы.

Власти ряда районов страны также сообщили о готовящемся "увеличении полицейского присутствия" в день голосования, заявив о намерении привлечь к охране участков патрули вооруженной полиции.

"После ужасных событий прошлых выходных мы пристально наблюдаем за всеми событиями, предполагающими скопление людей — будь то рынки, площади, набережные. В день выборов мы возьмем под охрану избирательные участки. Мы готовы увеличить количество как вооруженных патрулей, так и патрулей, оснащенных электрошокерами", — рассказал журналистам глава полиции Эссекса Стивен Каванах.

Вооруженная полиция будет охранять участки в Эссексе на юго-востоке страны и Кливленде на северо-востоке Англии.

Теракт в Лондоне
© РИА Новости, Инфографика
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Теракт в Лондоне

"Мы знаем, что люди испытывают тревогу, и на неделе перед выборами увеличили количество патрулей… Мы собираемся сделать это (привлечь вооруженные патрули к охране участков) не из-за какой-то конкретной угрозы, мы просто должны сделать все, чтобы в эти трудные времена дать людям уверенность", — говорится в свою очередь в заявлении замглавы полиции Кливленда Джейсона Харвина.

Руководство полиции региона Уэст-Мидландс пообещало увеличить количество патрулей в нескольких районах, "там, где это необходимо".

Администрация Вестминстера — центрального района Лондона — также пообещала гарантировать безопасность жителей при голосовании, подтвердив, что усиленные меры безопасности приняты по всему городу.

"Мы плотно сотрудничаем с полицией и коллегами с тем, чтобы сделать улицы Вестминстера в день выборов настолько безопасными, насколько можно", — говорится в заявлении главы совета района Чарли Паркера.

Всего в Британии в день выборов будет работать 50 тысяч избирательных участков. По данным избирательной комиссии страны, на каждый участок приходится 2,5 тысячи избирателей, а в прошлых парламентских выборах в 2015 году приняли участие 24,5 миллиона избирателей.

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© 2017 Associated Press
Ночной теракт в Лондоне: ситуация на улице и в баре, где прятались люди после ЧП

Угроза виртуальная

На предстоящих выборах власти намерены активнее пресекать нарушения при голосовании. В частности, в лондонском округе Тауэр-Хамлетс все 75 участков попадут в так называемые "зоны особого контроля" в связи с тем, что с 2012 года в этом округе были получены 224 жалобы на нарушения и мошенничества при голосовании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Прогноз по числу мест консерваторов в британском парламенте ухудшился
"Мы ввели жесткие меры, в том числе меры безопасности, с тем, чтобы бороться с нарушениями. Все заявления о нарушениях будут тщательно рассматриваться нами и избирательной комиссией страны. Мы также находимся в тесном сотрудничестве с полицией", — говорится в заявлении официального представителя совета района.

Правительство представило специальный перечень мер для обеспечения информационной безопасности на выборах, а спецслужбы заявили, что начали отслеживать обвинения во вмешательстве в выборы извне, активность зарубежной пропаганды и попытки хакеров провести кибератаки. Координатором в этом выступает Национальный центр по обеспечению кибербезопасности, который выпустил многостраничную инструкцию для органов власти и партий.

"В последние годы мы получали сообщения о кибератаках с использованием различных способов (проникновения в компьютерные системы). По большей части это были DDoS-атаки против правительственных сайтов и порталов медиа-компаний. Некоторые совершались, по всей видимости, с целью кражи информации или в попытках помешать публикации результатов выборов или изменить их. Поступали и сообщения о попытках влиять на избирателей и подорвать доверия общественности результатам выборов. Иногда это происходило путем киберактивности", — говорится в инструкции.

"Сообщения правительства США о вредоносной киберактивности во время выборов в прошлом году, также как и недавние заявления о том, что "фейковые новости" могут влиять на настроения общества, привлекли наше внимание. Трудно сказать, кто стоит за кибератаками, но некоторые из них в большой долей вероятности совершаются при поддержке некоторых государств. Другие, возможно, с участием хакеров (некоторые из которых могут работать по найму) или киберпреступников", — отмечается в документе.

В феврале британские политические партии обратились к спецслужбам с просьбой о помощи, апеллируя к сообщениям СМИ о том, что Россия якобы вмешивалась в выборный процесс в США. Тогда глава центра по кибербезопасности Сиран Мартин заверил представителей партий, что его служба возьмет "под охрану" их электронные коммуникации и базы данных.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Меры по обеспечению безопасности, согласно инструкции центра, включают проведение инструктажей для политиков, парламентариев и сотрудников избирательных штабов по соблюдению компьютерной безопасности, правилам работы с паролями, информацией закрытого характера. Подобные тренинги проводятся для всех участников выборов — от сотрудников избирательных участков до персонала компаний, проводящих опросы общественного мнения.

Британские СМИ с приближением выборов вновь вернулись к теме "российской угрозы", повторяя собственные материалы о якобы вмешательстве РФ в выборы в США и во Франции. Россия отвергла подобные утверждения.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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