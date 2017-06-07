В ЕС надеются на сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. ЕС и РФ имеют огромные возможности для сотрудничества по контртерроризму, заявил РИА Новости глава отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Габор Иклоди.

По словам собеседника агентства, "контртерроризм, безусловно" является одной из областей для возможного сотрудничества между ЕС и РФ.

"Это огромная возможность. И мы не видим достаточно взаимодействия (по этому вопросу), как мы должны. Контртерроризм — определённо одна из областей. Контртерроризм настолько многообещающая область для сотрудничества и это было областью, где достигались конкретные результаты", — отметил Иклоди.

Он рассказал, что во время своей работы в НАТО, помнит, как стороны совместно развивали технологии по борьбе с терроризмом.

"Механизмы существуют, но мы их не используем, поскольку все было отодвинуто на задний план", — сообщил европейский чиновник. Иклоди добавил, что "около трех месяцев назад по линии ЕС были контакты по контртерроризму (с Москвой)". "Я думаю, это продолжится", — сказал собеседник агентства.