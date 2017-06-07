Опрос: явного лидера в случае проведения выборов президента на Украине нет

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Однозначного лидера предпочтений украинцев, в случае проведения выборов президента страны в ближайшее время, нет; действующий президент Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко имеют примерно одинаковый процент голосов избирателей, свидетельствуют результаты опроса Центра социальных исследований "София".

"Если бы на момент опроса проходили президентские выборы, то наилучшие шансы выйти во второй тур имели бы Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко", — сообщается на сайте "Софии".

Данные соцопроса свидетельствуют, что среди респондентов, которые планируют участвовать в выборах, за Тимошенко намерены проголосовать 11,5%, за Порошенко — 11%, за Бойко — 10,7%. Уровень электоральной поддержки других кандидатов составляет менее 8% в каждом случае.

В то же время, если бы на момент опроса проходили парламентские выборы (голосование по партийным спискам), то лучшие шансы преодолеть необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер имели бы партия Тимошенко "Батькивщина" (10,8%), "Оппозиционный блок" (10,3%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (9,8%). При этом "Радикальная партия" Олега Ляшко получила 7,8% голосов, партия депутата Рады Вадима Рабиновича "За Жизнь" — 6,3%. За партию "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового проголосовали бы 6,2% респондентов, за партию "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 5,6%.

Как отмечается в сообщении, шансы преодолеть пятипроцентный барьер имеет националистическая партия "Свобода", за нее планируют проголосовать 3,9%. Другие партии имеют менее 3% сторонников каждая.

Опрос проводился с 26 мая по 1 июня на территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Были опрошены 1217 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3%.