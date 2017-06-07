Пострадавшего при нападении у Нотр-Дама полицейского выписали из больницы

Сотрудники правоохранительных органов Франции во время патрулирования в Париже. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов Франции во время патрулирования в Париже. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Полицейский, получивший ранения в результате нападения неизвестного мужчины у собора Парижской Богоматери в Париже, выписан из больницы, сообщает телеканал BFM TV.

Ранее сообщалось, что он получил легкие ранения в результате удара молотком.

Днем во вторник неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских у собора Парижской Богоматери, те, в свою очередь, открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия скорая помощь.