Все меньше друзей, все больше врагов: Трамп ссорится с генпрокурором

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Сразу несколько ведущих американских СМИ сообщили, что глава Министерства юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс не исключает своей отставки из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.

"Отношения между президентом Дональдом Трампом и генпрокурором Джеффом Сешнсом стали настолько напряженными, что Сешнс недавно предположил, что может уйти в отставку", — сообщает телеканал ABC News.

По сведениям The New York Times, разговор глав Белого дома и Минюста состоялся в течение последних нескольких недель, и Трамп отверг предложение Сешнса об отставке. Это же подтверждает и The Washington Post.

Но если уход Джеффа Сешнса все же состоится, то его можно будет сравнить с отставкой другого преданного члена команды Трампа — генерала Майкла Флинна, который вынужден был покинуть должность помощника президента по национальной безопасности менее чем через месяц после назначения на нее.

Пока Дональд Трамп выясняет отношения с соратниками, его недруги не дремлют. Конгрессмен-демократ Эл Грин собирается запустить формальную процедуру импичмента президента, а режиссер-документалист Майкл Мур создает на своем сайте раздел для сбора разоблачительной информации о главе государства.

"Умнее не бывает"

Бывший сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс стал генеральным прокурором США 9 февраля, сменив на этом посту Салли Йетс, которая пробыла в статусе исполняющей обязанности главы Минюста всего 20 дней и была смещена Трампом из-за того, что отказалась выполнять и поддерживать в Верховном суде его иммиграционный указ. Сешнсу пришлось выдержать многочасовые допросы на слушаниях в конгрессе, однако на этом его злоключения не закончились.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Президент США Дональд Трамп поздравляет генерального прокурора Джеффа Сешнса после присяги. 9 февраля 2017 © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Президент США Дональд Трамп поздравляет генерального прокурора Джеффа Сешнса после присяги. 9 февраля 2017

Уже после его утверждения на пост главы Минюста та же The Washington Post сообщила, что Сешнс ввел конгрессменов в заблуждение. При заполнении анкеты для вступления в должность он не указал, что имел пару встреч с российскими дипломатами. Демократы потребовали немедленного отстранения его от проводимого ФБР расследования "российского влияния" на президентские выборы и "российских связей" Трампа. В конце концов Сешнс заявил, что добровольно самоустраняется от контроля данного расследования, передав эту функцию своему заместителю Роду Розенстайну.

Теперь Трамп обвиняет Сешнса в этом шаге — он считает, что именно в результате его самоустранения Розенстайн назначил главой расследования специального прокурора, и команда Трампа утратила контроль его хода. Спецпрокурором стал экс-директор ФБР Роберт Мюллер. Президент неоднократно пенял на это Сешнсу, который в итоге заявил, что готов покинуть свой пост.

Бывший федеральный прокурор, генеральный прокурор Алабамы, затем сенатор от этого штата Джефф Сешнс считался одним из самых консервативных американских сенаторов и стал первым из действующих членов верхней палаты конгресса, кто поддержал выдвижение Трампа в президенты. После этого, оставаясь сенатором, он работал советником в предвыборном штабе Трампа — консультировал кандидата в президенты по вопросам миграционной политики и национальной безопасности.

Будущий президент уважительно отзывался о нем и даже как-то сказал в адрес Сешнса, что "умнее не бывает". В период предвыборной кампании СМИ прочили его на должность министра обороны.

Похожие судьбы

Кандидатом на тот же пост американская пресса называла и другого сподвижника Трампа — генерала Майкла Флинна, в прошлом главу военной разведки, который уволился из армии из-за разногласий с руководством Пентагона. Флинн считал, что США в Сирии должны сотрудничать с правительством Башара Асада и в своих действиях против террористических формирований объединить усилия с Россией.

© AP Photo / Carolyn Kaster Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн © AP Photo / Carolyn Kaster Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн

Министром обороны ему не суждено было стать — как для бывшего военного, уволившегося из армии менее семи лет назад, ему необходимо было пройти процедуру утверждения в сенате, где он должен был собрать абсолютное большинство голосов. Это представляло слишком сложную задачу для Трампа, и он назначил Флинна своим советником по национальной безопасности, для чего вообще не требовалось утверждение кандидатуры в конгрессе. Но проработать в этой должности Майклу Флинну пришлось совсем недолго.

В демократически ориентированной прессе — все в той же The Washington Post — появились сообщения о том, что Флинн несколько раз имел контакты с российским послом Сергеем Кисляком, с которым он якобы обсуждал антироссийские санкции. Вице-президент Майк Пенс поспешил выступить с опровержением, но Флинн вынужден был признать, что такие контакты действительно имели место, а также то, что он подставил вице-президента. И 13 февраля Флинн подал в отставку. Трамп ее принял.

При всей схожести этих историй Флинна и Сешнса объединяет одно — преданность Трампу. По многим другим позициям их взгляды расходятся: например, в отличие от бывшего демократа — "пророссийского" Флинна, Сешнс как истинный республиканец-консерватор не питает особых симпатий к России, которую считает стратегическим врагом Америки.

Пробный шар

Демократическая оппозиция не только ведет "отстрел" членов команды Трампа путем сливов и утечек компрометирующей информации в симпатизирующие ей СМИ, но и пытается запустить пробный шар, направленный в заветную цель — импичмент президента. Член палаты представителей от штата Техас демократ Эл Грин попробует начать формальную процедуру отстранения главы государства от должности, сообщило издание The Hill.

О своей инициативе конгрессмен-афроамериканец заявил еще в середине мая. Теперь же он, по данным газеты, завершает написание обвинительного заключения, которое, как он надеется, может стать основой для старта процесса импичмента в парламенте.

© AFP 2017 / Stan Honda Член палаты представителей от штата Техас Эл Грин © AFP 2017 / Stan Honda Член палаты представителей от штата Техас Эл Грин

Основной пункт обвинений Грина — увольнение главы ФБР Джеймса Коми, руководившего расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы.

"Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы. Это — воспрепятствование правосудию", — говорится в заявлении конгрессмена, которое цитирует The Hill.

Грин намерен представить обвинения против Трампа в среду, 7 июня.

"Муравьи" раскачивают лодку

Перспективы успеха этой затеи настолько малы, что в них вряд ли верит сам инициатор. Для того чтобы импичмент состоялся, заявителю предстоит выиграть судебный процесс в палате представителей, после чего решение о принудительной отставке главы государства должно быть утверждено двумя третями голосов в сенате.

Обе палаты конгресса сегодня контролируются республиканцами, таким образом, импичмент может иметь шансы на успех лишь в том случае, если от президента отвернутся не только его политические оппоненты, но и однопартийцы — в данном случае республиканцы. В 1868 году суд палаты представителей признал президента Эндрю Джонсона виновным в незаконной отставке министра, однако сенат его оправдал. В конце 1990-х то же самое произошло с Биллом Клинтоном, которого обвиняли во лжи при попытке загладить скандал с Моникой Левински.

Лишь один президент в истории Соединенных Штатов мог покинуть пост в результате импичмента — в 1974 году им был Ричард Никсон, поводом для отставки которого мог стать Уотергейтский скандал. Но Никсон, от поддержки которого отказались обе партии, видя неминуемый исход, сам отрешил себя от должности — под гарантии помилования со стороны вице-президента Джеральда Форда, ставшего его преемником.

В Республиканской партии у Трампа сегодня есть серьезные разногласия — особенно с ее наиболее радикальным консервативным крылом. Однако практически никто из аналитиков не допускает, что республиканцы в конгрессе позволят импичменту состояться. Тем более что разногласия не носят непримиримо-антагонистического характера — даже такой серьезный оппонент Трампа, как республиканец-"ястреб" Джон Маккейн, счел необходимым поддержать президента, когда его начали обвинять в том, что он поделился с российскими дипломатами сведениями, составляющими государственную тайну.

Впрочем, инициатива Грина скорее нацелена не на сам импичмент, а на дальнейшую дестабилизацию обстановки вокруг Белого дома с намерением еще больше осложнить работу Дональду Трампу и его кабинету. Его оппоненты все активнее используют тактику атакующих муравьев, когда на жертву сыплются не мощные удары, а мелкие укусы, но — в огромном количестве.

К ней можно отнести и поступок американского режиссера-кинодокументалиста Майкла Мура, автора таких фильмов, как "Боулинг для Колумбины" ("Оскар" в 2002 году) и "Фаренгейт 9/11", — в нем автор обвинил в атаках на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне бывшего президента Джорджа Буша-младшего. Теперь он объявил, что будет снимать "Фаренгейт 11/9" (Трамп был избран президентом 9 ноября 2016 года).

Чтобы набрать побольше материалов для нового фильма, Мур создал на своем сайте раздел под названием TrumpiLeaks для сбора разоблачительной информации о Дональде Трампе.