"Братья-мусульмане" назвали катарский кризис "борьбой без победителя"

КАИР, 7 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Запрещенное и считающееся террористическим в Египте исламистское движение "Братья-мусульмане", ставшее одной из причин недавнего разрыва дипломатических отношений Египта и других арабских стран с Катаром, назвало возникший в Персидском заливе кризис "борьбой без победителя" и призвало страны региона сесть за стол переговоров и урегулировать разногласия, сообщает новостной портал "Амляль Умма".

"Движение с печалью следит за развитием событий в Персидском заливе и арабском регионе вокруг разрыва отношений с Катаром… Движение призывает сесть за стол переговоров и разрешить противоречия, поскольку в этом противоборстве не будет победителя, а расплачиваться придется народам региона", — цитирует издание заявление группировки.

"Братья-мусульмане" также назвали "ложными" звучащие в адрес движения обвинения в терроризме.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в Берлине в среду заявил, что Катар несколько лет предупреждали о недопустимости поддержки "некоторых организаций".