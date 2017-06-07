RT рассказал, как США игнорируют пытки, применяемые иракскими военными

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. США и другие страны коалиции продолжают сотрудничать с армией Ирака, несмотря на многочисленные свидетельства пыток и нарушений прав человека, совершаемых военными этой страны в отношении жителей освобожденных от ИГ* территорий, сообщает RT.
На опубликованных телеканалом кадрах люди в военной форме избивают и унижают двух местных жителей из-за подозрений в связях с джихадистами. При этом пограничная служба Ирака сообщила, что те никогда не состояли в ИГ: один из них продавал автомобили, а другой был владельцем магазина.
Комментируя инцидент, заместитель начальника совета безопасности Багдада Саад аль-Мутталиби рассказал телеканалу, что в отношении подобных случаев власти страны проводят расследование на высшем уровне. По его словам, военные, ведущие на видео допрос, действуют не по указке правительства.
"Безусловно, армия Ирака совершает подобные действия без санкции правительства. Проблема в том, что эти солдаты в основном подчиняются американским командирам. Дивизию быстрого реагирования обучали американцы, они близки к командованию США, которое обладает своего рода иммунитетом. Мы не можем оспаривать его распоряжения", — заявил заместитель начальника совета безопасности Багдада.
"США и другие члены антитеррористической коалиции в Ираке, проводя совместные боевые операции с иракскими силами безопасности, рискуют оказаться соучастниками их преступлений", — подчеркнули в HRW.
*Террористическая организация, запрещенная в России.