RT рассказал, как США игнорируют пытки, применяемые иракскими военными

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. США и другие страны коалиции продолжают сотрудничать с армией Ирака, несмотря на многочисленные свидетельства пыток и нарушений прав человека, совершаемых военными этой страны в отношении жителей освобожденных от ИГ* территорий, сообщает RT.

На опубликованных телеканалом кадрах люди в военной форме избивают и унижают двух местных жителей из-за подозрений в связях с джихадистами. При этом пограничная служба Ирака сообщила, что те никогда не состояли в ИГ: один из них продавал автомобили, а другой был владельцем магазина.

По имеющейся информации, люди в форме на записи являются представителями элитного иракского подразделения, поддерживаемого Вашингтоном. При этом ранее Госдеп заявил, что "в соответствии с Законом Лихи, США больше не будут вооружать и обучать Дивизию быстрого реагирования", однако о сотрудничестве с иракскими военными в заявлении ничего не говорилось.

Комментируя инцидент, заместитель начальника совета безопасности Багдада Саад аль-Мутталиби рассказал телеканалу, что в отношении подобных случаев власти страны проводят расследование на высшем уровне. По его словам, военные, ведущие на видео допрос, действуют не по указке правительства.

"Безусловно, армия Ирака совершает подобные действия без санкции правительства. Проблема в том, что эти солдаты в основном подчиняются американским командирам. Дивизию быстрого реагирования обучали американцы, они близки к командованию США, которое обладает своего рода иммунитетом. Мы не можем оспаривать его распоряжения", — заявил заместитель начальника совета безопасности Багдада.

Правозащитники из Human Rights Watch также увидели почерк США в поведении иракских солдат на записи. В комментарии, опубликованном на официальном сайте организации, отмечается, что происходящее на видео "напоминает жестокие забавы американских военных в печально известной тюрьме Абу-Грейб".

"США и другие члены антитеррористической коалиции в Ираке, проводя совместные боевые операции с иракскими силами безопасности, рискуют оказаться соучастниками их преступлений", — подчеркнули в HRW.

*Террористическая организация, запрещенная в России.