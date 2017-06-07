СМИ: подданным Саудовской Аравии грозит тюрьма за поддержку Катара в сети

ДУБАЙ, 7 июн — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии вслед за ОАЭ ввели жесткое наказание за проявление симпатии или сочувствия к соседнему Катару в социальных сетях, сообщила саудовская газета "Аль-Ахбар". Теперь подданные Саудовской Аравии, которые осмелятся поддержать Катар в интернете или высказаться против его экономической блокады со стороны соседей, получат до пяти лет тюрьмы и будут вынуждены заплатить штраф в три миллиона риалов (около 800 тысяч долларов).

В понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром за его "поддержку террористических организаций" и начали экономическую блокаду этого государства, граничащего на суше только с Саудовской Аравией.

Ранее генпрокурор ОАЭ пригрозил тюремным сроком от трех до 15 лет и штрафом более 100 тысяч долларов за слова поддержки, высказанные в адрес Катара.