США не потерпят несправедливости к Израилю в ООН, заявила Хейли

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн – РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Организацию Объединенных Наций в несправедливом отношении к Израилю и пообещала, что Америка этого больше не допустит.

Она начала трехдневный визит в Израиль со встреч с президентом Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которые благодарили ее за поддержку еврейского государства.

"Я чувствую себя немного неловко, поскольку все, что я делала в ООН, это говорила правду. Я терпеть не могу задир, а ООН долгое время задирала Израиль. Мы не позволим этому больше случиться. Для Израиля это новый день в ООН", — цитирует Хейли президентская пресс-служба.

"Мы только что приехали из Женевы, где говорили о Совете ООН по правам человека. Надеюсь, что и там настанет новый день в том, что касается Израиля", — сказала она.

Израиль болезненно реагирует на критику своих действий на оккупированных палестинских территориях и обвиняет ООН в непропорциональном внимании к этой теме в сравнении с более острыми международными вопросами.

"Спасибо за всю вашу помощь, поддержку Израиля, поддержку правды, которая означает поддержку Америки и, я думаю, ООН в том виде, каком она изначально задумывалась", — поблагодарил Хейли глава израильского правительства Нетаньяху.

"Президент (США Дональд) Трамп и вы изменили дискурс, задали новые стандарты… Я думаю, что все это коренным образом изменило ситуацию как для Израиля, так и для Соединенных Штатов", — сказал премьер-министр.