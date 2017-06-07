В Париже на концерте Арианы Гранде усилят меры безопасности

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Префектура полиции Парижа усилила меры безопасности на концерте американской певицы Арианы Гранде, который состоится в среду вечером в спортивно-концертном комплексе "АккорХотелс Арена" в 12-м округе французской столицы.

"По случаю концерта Арианы Гранде, который состоится 7 июня 2017 года в 19.30 (20.30 мск) в "АккорХотелс Арена", префектура полиции разместит дополнительные силы для обеспечения движения транспорта и безопасности", — говорится в коммюнике парижской полиции.

Согласно коммюнике, на ближайших к концертному комплексу улицах с самого утра запрещена стоянка автомобилей, позже движение там ограничат. Полицейские как в форме, так и в штатском будут уделять особое внимание зонам ожидания и общественному транспорту. Они также будут помогать охранникам осуществлять досмотр на входе в "АккорХотелс Арена".

"Префект полиции Мишель Дельпюэш проследил за тем, чтобы все было сделано для того, чтобы событие прошло в оптимально безопасных условиях для публики, в особенности, для молодежи, которая будет присутствовать на концерте", — говорится в коммюнике.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" в Великобритании во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).