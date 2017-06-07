Рябков рассказал о развитии ситуации с российской дипсобственностью в США

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Консультации по вопросу российской дипсобственности в США могут пройти в Санкт-Петербурге до конца месяца, но точной даты встречи нет, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ни время, не место пока не согласованы, но Петербург — одна из возможностей", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, когда может состояться его встреча с замгоссекретаря Томасом Шенноном, на которой в том числе может обсуждаться вопрос российской дипсобственности в США.

"Рассчитываю, что такая встреча состоится до конца месяца", — добавил высокопоставленный дипломат.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности. По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности, правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.