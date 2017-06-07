Россиянин Одинцов хочет отказаться от предложенного Киевом защитника

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Похищенный Службой безопасности Украины на границе с Крымом российский военнослужащий Максим Одинцов намерен отказаться от предоставленного Киевом бесплатного защитника, сообщил в среду журналистам его адвокат Николай Могуренко.

Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины незаконно задержали и вывезли из Крыма на Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников Одинцова и Александра Баранова на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБ Украины Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

"Он (Одинцов) написал заявление об отказе от адвоката… Он заключил договор с частным адвокатом… это адвокат Валентин Рыбин", — сказал Могуренко.

Рыбин ранее представлял интересы задержанного в Донбассе россиянина Александра Александрова, которого суд в Киеве приговорил к 14 годам заключения, однако он был помилован указом президента Петра Порошенко. Защитник также занимается делом российского военнослужащего Баранова, похищенного вместе с Одинцовым.

Могуренко также сообщил, что периодически встречается со своим подзащитным. "У него нормально все. Я был в следственном изоляторе, мы общались. Парень не теряет присутствие духа, надеется, что в конечном итоге он окажется дома", — добавил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".