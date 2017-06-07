Россия не остановила Черногорию на пути в НАТО, заявил премьер страны

БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Глава правительства Черногории Душко Маркович заявил, что Россия безуспешно приложила все возможные усилия, чтобы республика не вступила в Североатлантический альянс, сообщил кабинет премьер-министра.

Маркович дал интервью немецкому изданию Bild, фрагменты которого правительство Черногории опубликовало на своем официальном сайте. На вопрос журналистов о "саботаже России" в отношении евроатлантической интеграции республики черногорский премьер ответил в духе последних резких заявлений официальной Подгорицы.

"Россия сделала все, что было в ее силах: политически, финансово, в разведдеятельности, чтобы препятствовать вступлению Черногории в НАТО. Конечной целью было осуществление террористической атаки – госпереворота, чтобы Черногория развернулась, и власть была взята силой. Но, как видите, мы смогли пройти через все это", — цитирует кабмин Марковича.

"Россия должна перестать вмешиваться и оказывать влияние на политические системы других государств, она должна перестать вмешиваться во внутренние черногорские вопросы. Она не приглашена трактовать волю и определение граждан Черногории. Этого не делают демократические государства, это признак недемократических систем", — сказал он.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.

В минувший вторник глава российского МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны. По его словам, "русофобская кампания, которая была развязана на фоне движения в НАТО, показывает, что Черногория совсем не заботится о каких-то общеевропейских принципах, а хочет подороже продать свои антироссийские высказывания".

В понедельник Черногория официально стала членом НАТО.

Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" республики из-за намерения властей вступить в Североатлантический альянс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти обвинения направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.-0-