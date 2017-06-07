Германия и Европа настаивают на урегулировании ситуации вокруг Катара

БЕРЛИН, 7 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Германия и Европа заинтересованы в деэскалации ситуации в Персидском заливе, настаивают на поиске взаимопонимания между государствами региона и Катаром, заявил на пресс-конференции с саудовским коллегой глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Мы указали, что мы в Германии и в Европе очень сильно заинтересованы в том, чтобы ситуация в Персидском заливе не развивалась по пути эскалации, нужно искать пути наилучшего взаимопонимания между государствами и Катаром", — сказал министр.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее к ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий. Иордания объявила о понижении уровня своего диппредставительства в Дохе. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.