В МИД опасаются попыток США вмешаться в дела России перед выборами

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Москве не исключают, что США попытаются нарастить свое влияние через неправительственные и некоммерческие организации в предвыборный период в России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вопросы, связанные с деятельностью спонсируемых американцами НПО и НКО в России, находятся в постоянном поле зрения исполнительной власти", — заявил Рябков на слушаниях в Совете Федерации, посвященных предотвращению вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на проведённые мероприятия по усилению контроля за этой деятельностью, проникновение и американское влияние не идёт на убыль. Мы ожидаем дальнейшего наращивания объемов, повышения интенсивности и, если хотите, изощренности этой работы в предстоящий период, связанный с предвыборным периодом, избирательной кампанией", — добавил он.

По словам замминистра, "МИД будет играть и далее конструктивную роль на этом направлении", используя свои возможности, отслеживать, фиксировать, анализировать "соответствующую деятельность США, союзников США на российском направлении".