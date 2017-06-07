В МИД опасаются попыток США вмешаться в дела России перед выборами

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Москве не исключают, что США попытаются нарастить свое влияние через неправительственные и некоммерческие организации в предвыборный период в России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вопросы, связанные с деятельностью спонсируемых американцами НПО и НКО в России, находятся в постоянном поле зрения исполнительной власти", — заявил Рябков на слушаниях в Совете Федерации, посвященных предотвращению вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
По словам замминистра, "МИД будет играть и далее конструктивную роль на этом направлении", используя свои возможности, отслеживать, фиксировать, анализировать "соответствующую деятельность США, союзников США на российском направлении".