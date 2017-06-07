Лавров назвал активизацию НАТО у границ России дестабилизирующим фактором

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом Кеседо в Москве. 7 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом Кеседо в Москве. 7 июня 2017

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Активизация деятельности НАТО у российских границ остается серьезным дестабилизирующим фактором, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Серьезным дестабилизирующим фактором остается активизация деятельности НАТО в приграничных с нашей страной регионах", — сказал российский министр на пресс-конференции в Москве.

По его словам, "вместо того, чтобы обмениваться односторонними заявлениями, к чему склоняются наши натовские партнеры, мы предлагаем в совете Россия-НАТО заняться серьезным обсуждением нынешнего состояния дел в сфере военно-политической безопасности".

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.