В МИД раскритиковали тему "российского вмешательства" на Западе

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Еще год назад тема возможного вмешательства России в выборы в некоторых странах была фантомной, нынешняя ситуация напоминает времена холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ситуация сегодня напоминает времена холодной войны, когда "русским медведем" едва ли детей не пугали", — добавил Рябков.
В РФ, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, неоднократно опровергали эти обвинения и заявляли, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.