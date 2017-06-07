В МИД раскритиковали тему "российского вмешательства" на Западе

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Еще год назад тема возможного вмешательства России в выборы в некоторых странах была фантомной, нынешняя ситуация напоминает времена холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ещё год назад вряд ли кто-то мог предположить, что искусственная, фантомная проблема вмешательства России в зарубежные общественно-политические процессы займёт, по сути дела, центральное место в СМИ и в воспалённом сознании некоторых западных политиков", — сказал Рябков в ходе парламентских слушаний "Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ: законодательство и правоприменительная практика".

"Ситуация сегодня напоминает времена холодной войны, когда "русским медведем" едва ли детей не пугали", — добавил Рябков.

В РФ, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, неоднократно опровергали эти обвинения и заявляли, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.