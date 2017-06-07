Калифорния и Китай подписали соглашение о сокращении выбросов в атмосферу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун заключил соглашение с Китаем по сокращению выбросов углекислого газа, сообщает издание Hill.

По информации издания, подписанное губернатором Брауном и министром науки и технологии Китая соглашение носит рекомендательный характер. Документ предусматриваем расширение сотрудничества между Калифорнией и Китаем в области возобновляемой энергии, разработки транспортных средств с нулевым содержанием вредных выбросов, а также сокращения углеводородных выбросов. Предполагается также создание рабочей группы по сокращению вредных выбросов в атмосферу, в которую войдут чиновники из Калифорнии и Китая.

"Калифорния является передовым с точки зрения экономического развития штатом Америки, мы также являемся пионерами по чистым технологиям, политике ограничения промышленных выбросов с помощью квот, разработке электромобилей и батарей. Но мы не можем делать это в одиночку. Нам нужно более тесное сотрудничество с Китаем, с вашим бизнесом, с вашими провинциями, с вашими университетами", — цитирует издание заявление Брауна.

Как сообщается, в настоящий момент Браун находится с недельным визитом в КНР. Он уже подписал несколько аналогичных соглашений с китайскими провинциями, а также встретился с президентом Китая Си Цзиньпином. В среду Браун собирается принять участие в пекинском форуме по чистой энергетике "Under2 Clean Energy Forum".

Ранее губернаторы американских штатов Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк заявили о своей приверженности целям Парижского соглашения по климату, несмотря на объявление президента страны Дональда Трампа о выходе США из него.

В четверг, 1 июня, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Парижского соглашения по климату. Свое решение Трамп объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.