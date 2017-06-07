В МИД заявили, что 28% атак на российские сайты приходятся на США

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что около 28% атак на российскую электронную инфраструктуру совершаются с американской территории.

"Небезынтересна следующая статистика наших профильных ведомств: около 28% всех атак на российскую электронную инфраструктуру совершается с американской территории, в то время как с нашей в отношении американских компьютеров только 2-3%", — заявил Рябков в ходе парламентских слушаний "Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ: законодательство и правоприменительная практика".