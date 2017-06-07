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В мире

Эксперт рассказал, зачем США обвиняют РФ во вмешательстве в дела Черногории

12:2907.06.2017
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВиды Черногории. Архивное фотоВиды Черногории. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Никаких оснований говорить, что Россия на государственном уровне вмешивается в ситуацию в Черногории, нет, США всего лишь требуются дополнительные аргументы в пользу вступления республики в североатлантический альянс, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В ГД ответили на заявления США о подготовке Россией переворота в Черногории

Ранее Госдеп США заявил, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории, чтобы препятствовать ее вхождению в НАТО, а также планировала совершить госпереворот в Черногории, о чем были проинформированы партнёры республики по НАТО.

По словам эксперта, эта история тянется еще с осени прошлого года, когда в Черногории прошли парламентские выборы. "Тема вмешательства России и Сербии во внутриполитические дела Черногории — это излюбленный пропагандистский прием правящей коалиции и лично бессменного лидера черногорской политики Мило Джукановича (главный инициатор курса на вступление Черногории в НАТО, экс-премьер и глава правящей Демократической партии социалистов (ДПС)", — сказал Искендеров РИА Новости.

Флаги Черногории и НАТО. Архивное фото
© Flickr / NATO
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Он отметил, что в Черногории в последние годы существует серьезный внутриполитический кризис, "линия раскола" в котором проходит между местными националистами и этническими сербами.

"Никаких оснований говорить, что Сербия и тем более Россия на государственном уровне вмешивается в ситуацию в Черногории, тем более пытается оказать влияние на результаты выборов или физически устранить Мило Джукановича, о чем тоже говорят черногорские политики, оснований для этого нет", — подчеркнул Искендеров.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Россия планировала совершить госпереворот в Черногории, заявили в Госдепе

По его словам, "данные обвинения, они очень хорошо вписываются в общий тренд обвинений России во вмешательстве во внутренние дела и в избирательные процессы, начиная от США и заканчивая европейскими странами".

Относительно того, почему США озвучивают такие обвинения в адрес России, эксперт отметил, что ускоренное вступление Черногории в НАТО — это чисто американский проект, который был запущен еще администрацией Барака Обамы, этот проект курировал Пентагон. По словам Искендерова, "европейцев, собственно говоря, поставили перед фактом, что Черногорию надо принять".

Информационные технологии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Так что понятно, для обоснования этого факта кураторам черногорского проекта в Вашингтоне необходимы какие-то дополнительные аргументы, поскольку понятно, что ни в военном, ни в финансовом плане вступление Черногории в североатлантический альянс этот самый альянс не усилит, тем более сейчас, когда президент США Дональд Трамп ставит вопрос о том, что европейцы должны больше платить за свою безопасность и больше платить в бюджет НАТО. Понятно, Черногория больше или вообще что-то реально конкретное платить не в состоянии", — добавил эксперт.

Таким образом, подчеркнул собеседник агентства, "для того чтобы обосновать вступление Черногории в НАТО не финансовыми, не военными, а именно чисто политическими соображениями понадобилась вот раскрутка данной версии, которая была создана в самой Черногории, прежде всего, ориентированная на внутренние электорат, на внутреннее потребление".

Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице. Архивное фото
© AFP 2017 / Savo Prelevic
Лавров назвал заявления Черногории о "вмешательстве России" нечистоплотными

Эта версия, отметил эксперт, оказалась в тренде, так что сейчас ее уже раскручивают на уровне международных организаций и Госдепартамента США.

По словам Искендерова, "правящая черногорская верхушка проводит совершенно конкретный курс на укрепление черногорской государственности в таком виде, в каком она его видит, то есть страны, ориентированной на Запад, страны, которая является членом НАТО, страны, которая создает свою собственную, так называемую, национальную историю, которая основывается на отрицании всего сербского, несмотря на то, что черногорцы и сербы — это исторические две части одного сербского этноса".

"Этот курс такого государственного национализма очень похож на то, что происходит сейчас на Украине, где украинская государственность как раз создается на основе отрицания всего русского и всего российского. Вот этот процесс проходит и в Черногории, и он, действительно, является питательной средой для выдвижения самых невероятных обвинений", — добавил эксперт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Лавров прокомментировал истерию вокруг России цитатой Канта

В понедельник Черногория официально стала членом НАТО. Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" республики из-за намерения властей вступить в альянс. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными такие заявления. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными.

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