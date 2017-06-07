В ГД ответили на заявления США о подготовке Россией переворота в Черногории

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал очередным выплеском лжи в адрес России заявления Госдепа США, обвинившего Москву в попытке организации госпереворота в Черногории.

Ранее Госдеп США заявил, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории, чтобы препятствовать ее вхождению в НАТО, а также планировала совершить госпереворот в Черногории, о чем были проинформированы партнёры республики по НАТО.

"Очередной выплеск лжи в адрес нашей страны из бадьи антироссийской истерии. В Вашингтоне, видимо, решили таким образом оправдать антинародные методы насильственного втягивания Черногории в НАТО. Неуклюжий спектакль о попытке госпереворота был сыгран спецслужбами Подгорицы по указке натовских сценаристов, чтобы обострить ситуацию внутри страны, получить шанс задавить оппозицию и напугать народ", — сказал РИА Новости Железняк.

Он отметил, что Россию пытаются снова совершенно бездоказательно обвинить во вмешательстве во внутренние дела другой страны.

"При этом у тех, кто это делает и транслирует очередную фейковую новость, не вызывает возмущения очевидный факт насильственного втягивания независимой страны в военный блок, вопреки воле граждан. Мы открыто заявляли свою позицию в отношении того, как на глазах у всего мира попирают права народа Черногории и втаскивают страну в военный альянс, считающий нас своим противником", — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, своим вступлением в НАТО Черногория окончательно потеряла самостоятельность в вопросах внешней политики. Теперь, считает Железняк, следует ожидать новых попыток НАТО "повторить сценарий, подобный черногорскому, и в других странах".

"Такие действия, к сожалению, не добавляют безопасности миру", — заключил он.