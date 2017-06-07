В МИД напомнили позицию Москвы по теме "русских хакеров"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Тема российских хакеров стала очень модной, но государственные российские структуры никакого отношения к хакерам не имеют, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Тема превратилась странным образом в очень модную и популярную. Мы неоднократно объясняли, в том числе на высшем уровне, что государственные российские структуры к хакерству отношения не имеют и не могут иметь", — сказал Рябков.

В США и некоторых других странах Запада регулярно звучат обвинения в адрес России в различных хакерских атаках. В Москве такие обвинения отрицают, называя их бездоказательными.