Турция осудила американскую резолюцию о действиях охраны Эрдогана

АНКАРА, 7 июн — РИА Новости. Анкара считает неконструктивной и противоречащей духу союзничества с Вашингтоном резолюцию палаты представителей конгресса США, в которой осуждается стычка охранников президента Турции Тайипа Эрдогана с протестующими в Вашингтоне, заявил официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу в среду.

За соответствующую резолюцию, принятую накануне, проголосовали 397 депутатов палаты представителей, противников резолюции не нашлось. Обязывающих последствий для властей США резолюция не имеет, однако ее принятие усиливает давление на администрацию Дональда Трампа, которая пока что отреагировала на инцидент лишь на словах.

"Палата представителей конгресса США вчера вечером приняла необоснованное постановление, за которое ранее проголосовал Комитет по иностранным делам Палаты. Шаги, предпринятые законодателями, которые пытаются политизировать этот вопрос, являются неконструктивными. Это также противоречит духу союзничества и партнерства между Турцией и США", — говорится в письменном заявлении Мюфтюоглу.

Многие члены конгресса были разгневаны после столкновений, которые произошли с участием охраны Эрдогана возле резиденции посла Турции в Вашингтоне в мае. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов.

Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.