СМИ: в доме напавшего на полицию у Нотр-Дама нашли видео о связи с ИГ*

ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Видеозапись, в которой говорится о приверженности террористической группировки "Исламское государство"* напавшего на полицейских у собора Парижской Богоматери, обнаружена в ходе обыска в его доме, передает в среду газета Figaro со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Днем во вторник неизвестный мужчина, вооруженный молотком, напал на полицейских у собора Парижской Богоматери, те открыли по нему огонь. Во время нападения мужчина выкрикивал слова о Сирии, а позднее стало известно, что он назвал себя "солдатом халифата". Его с пулевым ранением увезла с места происшествия "скорая помощь". Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком.

"Видео, свидетельствующее о верности ИГ*, было обнаружено в ходе обыска в доме, где проживал напавший на полицейского у Нотр-Дама", — пишет газета.

По информации французских СМИ, нападавшего зовут Фарид И. Ранее сообщалось, что нападавший был уроженцем Алжира 1977 года рождения.

В ночь на среду сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме в городе Сержи-Понтуаз департамента Валь-д'Уаз, где проживал нападавший. Сам мужчина в настоящее время находится под стражей в больнице.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.

*террористическая группировка, запрещенная в России